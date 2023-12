JCPA – concert Mes Grincheux Big Band Jazz Jazz club du Pays d’aix Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19 23:30:00

18 musiciens qui jouent la musique de Count Basie, Duke Ellington en passant par Stevie Wonder, Ray Charles, Glenn Miller, Gerry Mulligan, Georges Gershwin, Jeff Jarvis avec une grande place laissée à la danse..

Jacques Boulan et Philippe Pes ont regroupé autour d’eux des musiciens issus d’horizons divers et dont le seul but est de faire sonner cette merveilleuse musique. Les Grincheux se produisent dans de nombreuses circonstances : concerts, soirées dansantes, manifestations publiques ou prestations privées.

Le répertoire varié de l’orchestre permet de répondre aux attentes d’un large public amateur de belles chansons, de Swing et de Funk.

Jazz club du Pays d’aix Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



