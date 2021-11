JAZZ CLUB | CÉDRIC CHAUVEAU FEAT CRAIG HANDY Béziers, 4 décembre 2021, Béziers.

JAZZ CLUB | CÉDRIC CHAUVEAU FEAT CRAIG HANDY Béziers

2021-12-04 13:00:00 – 2021-12-04

Béziers Hérault

19 EUR Craig Handy est l’un des géants de la génération Marsalis qui a redynamisé le jazz acoustique dans les années 80 et 90. Sa sonorité de ténor à la fois chaleureux et puissant, à l’esprit vif, et son individualité hors norme ont été immédiatement remarqués par les plus grands jazzmen. Aussi, dès son arrivée à New York en 1986, Craig Handy a joué avec des artistes qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire du jazz : Art Blakey, Wynton Marsalis, Roy Haynes, Dollar Brand, John Scofield, Joshua Redman, Betty Carter, Dee Dee Bridgewater, le Mingus Dinasty et bien d’autre !

En tant que leader, il a enregistré l’album “CH and 2nd Line Smith” acclamé par la critique. Son style de jeu très personnel est tout à la fois imprégné de la tradition, toujours sur le vif, sensible et affirmé, d’une redoutable précision. Avec le trio du pianiste français Cédric Chauveau, ils se produisent régulièrement sur les scènes françaises depuis 2013. Cette formation lui permet d’exprimer pleinement ses qualités exceptionnelles d’interprète et d’improvisateur, emmenant le public avec lui du début à la fin des concerts. Influencé à ses débuts par le légendaire Dexter Gordon, Craig Handy est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs saxophonistes de l’ère post-bop. Un monument !

Craig Handy : saxophone ténor

Cédric Chauveau : piano

Nicola Sabato : contrebasse

Mourad Benhammou : batterie

