Jazz Club : Bedmakers

2023-04-07 – 2023-04-07

Depuis le 1er Festival de Jazz des Rives et des Notes en 1981, les plus grands musiciens français et certains des plus grands noms du jazz mondial se sont produits ici. Héritière de cette déjà longue histoire, l’association organisatrice, Jazz à Oloron, revendique la qualité musicale, l’ancrage territorial au cœur du Béarn et l’accessibilité à tous de ces concerts.

Venez vivre au tout début de l’été, au pied des Pyrénées, au rythme d’une fête authentique où musique et spectacle sont présents dans la rue et dans les quartiers de la ville. Venez écouter un jazz qui affectionne les métissages multiples avec les musiques traditionnelles, pop ou électronique, le rock ou encore la musique classique. Cet événement se veut un voyage musical au départ d’Oloron, capitale du Haut-Béarn, jusque dans les villages alentours.

Venez assister au concert de jazz de Bedmakers (jazz impro et folk anglo-saxonne ) ce jour.

La restauration et les boissons sont proposées et payantes. Les réservations ne sont pas possibles, et nous vous accueillons dans les respect des règles sanitaires en vigueur, mais toujours dans une ambiance « club » très cosy.

En fin de set, la scène sera ouverte pour les musiciens.

