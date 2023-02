JAZZ, CLAQUETTES & POESIE Fabien Ruiz – La Caravelle, Meaux LA CARAVELLE, 7 avril 2023, MEAUX.

JAZZ, CLAQUETTES & POESIE Fabien Ruiz – La Caravelle, Meaux LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

JAZZ, CLAQUETTES & POÉSIEde Fabien RuizDès 12 ans.On connait la passion de Fabien Ruiz pour les claquettes et le cinéma : il est le coach et chorégraphe du film aux 5 Oscars The Artist ! On connait aussi son amour du Jazz qu’il fréquente assidûment depuis plus de 35 ans, jouant aux quatre coins du monde aux côtés d’innombrables musiciens (Stéphane Grapelli, Didier Lockwood, Claude Bolling, Champian Fulton, Joan Chamorro, Giovanni Mirabassi, etc).En montant le spectacle Jazz, claquettes et Poésie avec son frère, le comédien et metteur en scène Pascal Ruiz, il choisit de mêler trois disciplines traditionnellement utilisées dans les comédies musicales – la musique, la danse et le théâtre – pour en faire, non pas un spectacle chanté et dansé, mais bien au contraire pour mettre en valeur chacune d’entre elles dans toute sa spécificité et créer ainsi un savant cocktail de rythmes et de nuances afin de faire danser les mots de quelques uns de nos grands auteurs français : Voltaire, Victor Hugo, Jacques Prévert, etc…Patrice Galas : pianoJean-Pierre Rebillard : contrebasseAlain Chaudron : batterieFabien Ruiz : claquettesPascal Ruiz : comédien Alain Chaudron, Fabien Ruiz, Jean-Pierre Rebillard, Pascal Ruiz, Patrice Galas Alain Chaudron, Fabien Ruiz, Jean-Pierre Rebillard, Pascal Ruiz, Patrice Galas

LA CARAVELLE MEAUX 10 rue Winston Churchill Seine-et-Marne

