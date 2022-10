Jazz & Cinéma : 24 images à la noire

Jazz & Cinéma : 24 images à la noire, 21 avril 2023, . Jazz & Cinéma : 24 images à la noire



2023-04-21 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-21 AQD Productions

Avec : Thierry Montagne (piano-orgue), Lilian Paris (saxophones), Laurent Salgé (basses), Jean-Marc Jouany (batterie)

Son : Sylvain Chateauvieux Dans ce spectacle original et surprenant, les musiciens vous embarquent

dans une redécouverte musicale étonnante des plus grands thèmes

immortalisés par Nino Rota, François de Roubaix, Ennio Morricone,

Vladimir Cosma…

L’interprétation live des musiciens se mêle à la musique, les dialogues et

les ambiances sonores des extraits de films : «Smile» de Charlie Chaplin,

«La guerre des étoiles» de George Lucas, «Le vieux fusil» de Robert

Enrico ou «Un homme et une femme» de Claude Lelouch. Spectacle tout public – Durée : 1h15 ®Classicahors dernière mise à jour : 2022-10-14 par

