Jazz Chamber Orchestra Montignac, 28 janvier 2022, Montignac.

Jazz Chamber Orchestra Salle Jean Macé 57 Rue du Quatre Septembre Montignac

2022-01-28 – 2022-01-28 Salle Jean Macé 57 Rue du Quatre Septembre

Montignac Dordogne Montignac

De Fletcher Henderson à Duke Ellington, ce « cinq tête de jazz » chante avec malice, scat avec frénésie, gratte de la corde sensible et communique avec générosité et énergie leur amour pour cette musique si réjouissante ! Dobro, saxophone, contrebasse, washboard…des sens qui vont vous faire swinger ! Ce n’est pas un simple concert mais un véritable spectacle !

De Fletcher Henderson à Duke Ellington, ce « cinq tête de jazz » chante avec malice, scat avec frénésie, gratte de la corde sensible et communique avec générosité et énergie leur amour pour cette musique si réjouissante ! Dobro, saxophone, contrebasse, washboard…des sens qui vont vous faire swinger ! Ce n’est pas un simple concert mais un véritable spectacle !

+33 5 53 51 02 87

De Fletcher Henderson à Duke Ellington, ce « cinq tête de jazz » chante avec malice, scat avec frénésie, gratte de la corde sensible et communique avec générosité et énergie leur amour pour cette musique si réjouissante ! Dobro, saxophone, contrebasse, washboard…des sens qui vont vous faire swinger ! Ce n’est pas un simple concert mais un véritable spectacle !

©Jazz Chamber Orchestra

Salle Jean Macé 57 Rue du Quatre Septembre Montignac

dernière mise à jour : 2022-01-11 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère