Jazz – Carte Blanche à Laurent Maur Le Cornemuse Arleuf Catégories d’Évènement: Arleuf

Nièvre

Jazz – Carte Blanche à Laurent Maur Le Cornemuse, 25 mars 2023, Arleuf . Jazz – Carte Blanche à Laurent Maur 93 Route du Haut Morvan Le Cornemuse Arleuf Nièvre Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

2023-03-25 21:00:00 – 2023-03-25 23:59:00

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf

Nièvre 10 EUR Tarifs : plein 15€ / réduit 10€*

*Adhérents des associations : Pour une fois qu’on sort, Tortuga, Rézo’nances, ASAV Rugby, Cinémathèque Régional de Bourgogne Jean Douchet, Pétanque de Château Chinon, Association des Jeunes médecins généralistes de Bourgogne, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne ; moins de 16 ans, étudiants, retraités et demandeurs d’emploi contact@lecornemuse.com +33 3 86 78 84 66 https://lecornemuse.com/evenements/jazz-carte-blanche-a-laurent-maur-250323/ Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan Arleuf

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Arleuf, Nièvre Autres Lieu Arleuf Adresse Arleuf Nièvre Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan Ville Arleuf Departement Nièvre Lieu Ville Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan Arleuf

Arleuf Arleuf Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arleuf /

Jazz – Carte Blanche à Laurent Maur Le Cornemuse 2023-03-25 was last modified: by Jazz – Carte Blanche à Laurent Maur Le Cornemuse Arleuf 25 mars 2023 93 ROUTE DU HAUT MORVAN Le Cornemuse Arleuf Nièvre Le Cornemuse Arleuf nièvre

Arleuf Nièvre