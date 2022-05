Jazz : Carte blanche à Elise Einarsdotter Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Jazz : Carte blanche à Elise Einarsdotter Charleville-Mézières, 24 mai 2022, Charleville-Mézières. Jazz : Carte blanche à Elise Einarsdotter Charleville-Mézières

2022-05-24 – 2022-05-24

Charleville-Mézières Ardennes 13 13 EUR Place du Théâtre Théâtre Charleville-Mézières Charleville Action Jazz a été créé en 1990, au retour d’un concert d’Elise Einarsdotter Ensemble. Pour célébrer les 30 ans de l’association, une carte blanche est proposée à la pianiste suédoise, en l’invitant à reformer le quintet originel accueilli à Charleville-Mézières en 1995. Le quartet EEE devenu quintet en 1988 avec l’arrivée de la chanteuse folk Lena Willemark dont la voix se marie parfaitement avec le saxophone de Jonas Knutsson a enregistré deux albums couronnés par un Grammy et tourné énormément en Europe. Après la dissolution du quintet, Elise Einarsdotter a publié une dizaine d’albums et a été récompensée pour “Suites for solo piano” par un Grammy en 2019. Les musiciens reprendront une partie du répertoire d’origine, mais aussi de nouvelles compositions écrites spécialement pour l’occasion. +33 3 24 32 44 50 http://www.charleville-mezieres.fr/ Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Ville Charleville-Mézières lieuville Charleville-Mézières

Jazz : Carte blanche à Elise Einarsdotter Charleville-Mézières 2022-05-24 was last modified: by Jazz : Carte blanche à Elise Einarsdotter Charleville-Mézières Charleville-Mézières 24 mai 2022

Charleville-Mézières