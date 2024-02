Jazz Brunch : Valentina Casula & Giovanni Ceccarelli Duo La Bellevilloise Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 14h00 à 16h00

de 11h30 à 13h30

.Tout public. payant Tarif adulte : 32 EUR

Tarif -13 ans : 13 EUR

Le dimanche 10 mars, Valentina Casula & Giovanni Ceccarelli sont en duo à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise

Chanteuse, éclectique et engagée dans une réelle démarche du son et de la voix, Valentina s’investît dans un travail de recherche autour du Jazz et de la musiques du monde.

Servi par le son subtil et expressive du pianiste Giovanni Ceccarelli, elle se réapproprie avec raffinement des standards, travail les reliefs en réinventant les harmonies tel un sculpteur d’émotions.

Ce duo complice nous guide ainsi dans ces contrées mélodiques, territoire de leurs créations.

–

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

