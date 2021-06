JAZZ BRUNCH : SRDJAN IVANOVIC TRIO La Bellevilloise, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris.

Srdjan Ivanovic Trio en live à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise dimanche 27 juin 2021.

Originaire de Sarajevo, au carrefour de l’est et de l’ouest, Srdjan Ivanovic est batteur, issu d’un milieu improbable.

Ayant fui la guerre de Bosnie étant enfant, Srdjan a atterri en Grèce et a été plongé dans un mélange éclectique de musique, du chant byzantin au folk grec en passant par la pop italienne. En ajoutant la découverte du jazz, il a développé sa propre voix musicale, comme batteur et compositeur.

En plus de jouer aux côtés de grands musiciens tels que Bojan Z et Magic Malik, Srdjan dirige des projets tels que le Blazin’ Quartet et le Nikolov-Ivanovic Undectet. Downbeat, All About Jazz, JazzTimes et bien d’autres ont salué son travail comme «défiant les conventions», «organique», «original» et «poétique».

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

