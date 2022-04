JAZZ-BRUNCH : SIMON MARTINEAU QUARTET La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Formule brunch + concert (-13 ans) : 13 EUR Formule brunch + concert : 32 EUR

Simon Martineau Quartet en concert à la Bellevilloise à l'occasion du jazz brunch du dimanche 1 mai 2022. Simon Martineau, guitariste originaire des Pays de la Loire, est installé à Paris depuis 2006. En tant que leader de son propre groupe ou comme sideman, il est actif sur la scène jazz française et se produit régulièrement dans divers clubs et festivals. Influencé par Thelonious Monk, John Coltrane ou encore Jim Hall, son style singulier se nourrit aussi d'influences plus contemporaines du jazz ainsi que des musiques improvisées. Animé d'une recherche constante de simplicité, son jeu parfois brut ou dissonant, ne délaisse jamais la mélodie, le silence et l'espace. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

https://www.simonmartineau.com/

