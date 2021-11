JAZZ BRUNCH : PABLO CAMPOS TRIO La Bellevilloise, 11 novembre 2021, Paris.

de 14h à 16h

de 11h30 à 13h30

payant

Pablo Campos Trio en concert à La Bellevilloise jeudi 11 novembre 2021.

Armé d’une solide culture du trio piano-contrebasse-batterie, Pablo compose et arrange spécialement pour cette formule avec laquelle ont été écrites certaines des plus belles pages du jazz, de Shirley Horne à Diana Krall, et de Nat King Cole à Jamie Cullum. Pour donner vie à cette musique, il s’est entouré de deux jeunes virtuoses parmi les plus en vue de la scène jazz française: Clément Daldosso à la contrebasse et David Paycha à la batterie. La rencontre avec le guitariste Dave Blenkhorn (accompagnateur de Cécile McLorin Salvant, Harry Allen, Evan Christopher) le convainc de faire évoluer la formule vers le quartet, où les possibilités d’arrangement élargissent la palette sonore tout en donnant la liberté au pianiste-chanteur d’assumer le devant de la scène. Ensemble, ils développent un son original où le swing vient nourrir à la fois une expressivité de groupe et une vraie histoire d’amitié musicale.

Line up :

Pablo Campos : Chant-Piano

Clément Daldosso : contrebasse

David Paycha : Batterie

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

