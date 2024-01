Jazz Brunch : Oleo trio La Bellevilloise Paris, dimanche 4 février 2024.

Le dimanche 04 février 2024

de 11h30 à 13h30

de 14h00 à 16h00

.Tout public. payant Enfants (-13ans) : 13 EUR

Adultes : 32 EUR

Oleo Trio en concert à La Bellevilloise dimanche 4 février 2024.

Le Oleo Jazz Trio revisite les standards de jazz, en y apportant sa fraîcheur et ses sonorités envoûtantes. C’est au Conservatoire de Paris (CRR) que ses membres se rencontrent, tissent des affinités musicales, et donnent naissance à ce trio dont ils continuent de développer l’identité aujourd’hui. Ils apprécient partager leur musique dans le cadre de moments festifs, et cherchent à toucher tous les auditeurs, initiés ou non.

La réservation est vivement conseillée : https://bookings.zenchef.com/results?rid=349712&pid=1001

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

GéoVélo



Contact :

