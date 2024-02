JAZZ BRUNCH : MAYO HUBERT La Bellevilloise Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 11h30 à 13h30

de 14h00 à 16h00

.Tout public. payant Brunch + concert (-13 ans) : 13 EUR

Brunch + concert : 32 EUR

Dimanche 3 mars, Mayo Hubert est en concert à l’occasion du Jazz Bruch de La Bellevilloise

Mayo Hubert, guitariste virtuose, représente la continuité et la relève de la jeune génération des manouches d’Alsace. Il incarne ce swing vif et svelte typique de la région, qui allie une attaque vigoureuse à un phrasé tranché et aérien.

–

Découvrez la carte : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

JAZZ BRUNCH : MAYO HUBERT