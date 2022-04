JAZZ-BRUNCH : MAURIZIO MINARDI TRIO La Bellevilloise, 15 mai 2022, Paris.

Le dimanche 15 mai 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 15 mai 2022

de 11h30 à 13h30

. payant Formule brunch + concert (-13 ans) : 13 EUR Formule brunch + concert : 32 EUR

Maurizio Minardi Trio en concert à l’occasion du Jazz Brunch de la Bellevilloise le dimanche 15 mai 2022.

Le compositeur, pianiste et accordéoniste italien Maurizio Minardi a publié 13 albums et plusieurs vidéos, joué dans de nombreux festivals européens et obtenu un certain nombre de prix. Sa musique mélange le jazz à la musique classique et impressionniste, le tango à la musique minimaliste. À Paris depuis de cinq ans, après un séjour de près de 10 ans à Londres, Maurizio présente de nouveaux morceaux et arrangements avec son nouvel ensemble : Maurizio Minardi Trio.

Le groupe est composé de :

Maurizio Minardi : Piano

Thomas Delor : Batterie

Maurizio Congiu : Contrebasse

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact : http://www.mauriziominardi.com

JAZZ-BRUNCH : MAURIZIO MINARDI TRIO