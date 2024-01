Jazz Brunch : Léa Layne & Juliette Boyer La Bellevilloise Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 11h30 à 13h30

Le dimanche 11 février 2024

de 14h00 à 16h00

.Tout public. payant Adulte : 32 EUR

-13 ans : 13 EUR

Léa Layne & Juliette Boyer en concert à La Bellevilloise dimanche 11 février 2024.

Léa Layne (piano, chant) chante et joue ses compositions, puisant dans le jazz moderne, le swing, le chaâbi et la pop. Gérald Clayton, Betty Carter et Cécile McLorin sont autant d’influences qu’elle convoque dans sa musique. Léa chante également des standards de jazz qu’elle réarrange et s’approprie grâce à sa voix chaude et singulière. Diplômée du conservatoire de Paris, sa connaissance de la musique associée à son aisance naturelle sur scène, sa fougue et sa sensibilité font de chaque concert un moment spécial. Elle se produit régulièrement dans les clubs de jazz parisiens comme au Sunset Sunside, au Baiser Salé ou au 38Riv.

Juliette Boyer (contrebasse, chant) – Juliette empoigne d’abord la basse électrique, puis la contrebasse et entreprend un master en traduction en parallèle de son cursus au conservatoire. Elle intègre en 2018 la classe préparatoire aux études supérieures (CPES) du CRR de Paris, et le PSPBB en 2021. Outre dans son propre trio Quiet Oddity, on peut la voir accompagner des projets très variés allant du Cabaret (Cabaret de Poussière) au jazz (ESP trio) en passant par la folk et la chanson (Wild Blossom). Leur rencontre donne un duo éclectique et chaleureux, où le jazz fait des incursions du côté de la soul et de la chanson, fort en émotions et en improvisation !

La réservation est vivement conseillée : https://bookings.zenchef.com/results?rid=349712&pid=1001

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Jazz Brunch : Léa Layne & Juliette Boyer