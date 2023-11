Jazz Brunch : Julia Hornung – Django French Quartet La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jazz Brunch : Julia Hornung – Django French Quartet La Bellevilloise Paris, 26 novembre 2023, Paris. Le dimanche 26 novembre 2023

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 26 novembre 2023

de 11h30 à 13h30

.Tout public. gratuit

Julia Hornung est en concert à l’occasion du Jazz-Brunch de La Bellevilloise le dimanche 28 novembre ! La jeune contrebassiste Allemande Julia Hornung sera en concert exceptionnel sur la scène de la Bellevilloise ! Basée à Munich, très active sur la scène du Jazz Manouche allemande notamment à la tete du « Collectif Django », elle s’entoure pour l’occasion de la crème de la crème des jeunes musiciens parisiens du style. Une soirée sous le signe du Swing du maitre Django Reinhardt. Julia Hornung – Contrebasse Gustav Lundgren – Guitare Manouche Eva Slongo – Violon Edouard Pennes – Guitare – La réservation est vivement conseillée. Tarifs : Adultes : 32€ | Enfants (-13ans) : 13€ La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

