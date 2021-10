JAZZ BRUNCH : JEANNE MICHARD TRIO La Bellevilloise, 7 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 7 novembre 2021

de 14h à 16h

Le dimanche 7 novembre 2021

de 11h30 à 13h30

payant

Jeanne Michard Trio en concert à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise dimanche 7 novembre 2021.

Jeanne Michard est une jeune musicienne de 28 ans. Très marquée par la culture jazz et la musique latine, elle étudie avec des grands noms du saxophone jazz tels que Luigi Grasso et Nicolas Dary. Présente sur la scène jazz et latin jazz parisienne elle se produit régulièrement dans les clubs et les salles de concert à Paris (Duc des Lombards, Sunset, Baiser Salé, Studio de l’Ermitage, La Belleviloise…) mais aussi en province et à l’étranger. Elle partage ainsi la scène avec César Poirier, Nicholas Thomas, Mourad Benhamou, Géraud Portal ainsi qu’avec plusieurs collectifs, les Paris Jazz Sessions, le Zoot Collectif, Octave et Anatole, Déluge… autant de musiciens actifs et reconnus sur la scène jazz française. Elle monte également différentes formations à son nom : Jeanne Michard 4tet/5tet/latin 5tet. Prétexte à la composition, qui lui vaudront notamment plusieurs passages sur les ondes de TSF durant l’année 2020. Elle sortira son premier album avec le « Jeanne Michard Latin 5tet » début 2022.

Concerts -> Jazz

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-07T14:00:00+01:00_2021-11-07T16:00:00+01:00;2021-11-07T11:30:00+01:00_2021-11-07T13:30:00+01:00