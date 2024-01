Jazz Brunch : Jean-Christophe Chollet La Bellevilloise Paris, dimanche 18 février 2024.

Le dimanche 18 février 2024

de 14h00 à 16h00

de 11h30 à 13h30

.Tout public. payant Adulte : 32 EUR

-13 ans : 13 EUR

Jean-Christophe Chollet en concert à La Bellevilloise dimanche 18 février 2024.

Jean-Christophe Cholet est un pianiste, compositeur et arrangeur polymorphe qui affectionne les grands écarts ! Jamais rassasié, toujours en ébullition, il maîtrise aussi bien l’exercice périlleux du piano solo que l’écriture d’un programme pour sa grande formation. Son œuvre est riche et variée, avec une constante : la transversalité artistique et culturelle. Il aime marier des harmonies contemporaines avec des chants traditionnels, un trio de jazz avec un chœur classique ou des instruments qui n’étaient à priori pas faits pour se rencontrer… avec, au cœur de ses préoccupations, le souci du son de l’ensemble. Ses compositions sont nourries des grands compositeurs, de ses rencontres avec les grands maîtres du jazz et du vaste domaine des musiques traditionnelles et populaires. Au-delà de cet éclectisme et cette diversité, on le reconnaît facilement à ses couleurs impressionnistes, ses principes d’écriture en grands formats et la matière dense et profonde de son jeu. Il sait s’entourer de musiciens qui répondent à cette nécessité de diversité et à une grande exigence de qualité. Que ce soit en piano solo ou en grand orchestre, dans un petit club de jazz en Europe ou dans un Concert Hall en Chine, il a donné des centaines de concerts à travers le monde et détient un répertoire de plus de 400 compositions. Sa discographie compte une trentaine d’albums. Il sera accompagné par Benjamin Body à la contrebasse et Johan Cortès à la batterie.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Jazz Brunch : Jean-Christophe Chollet