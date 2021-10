Paris La Bellevilloise île de France, Paris JAZZ BRUNCH : GUSTAV LUNDGREN 4TET La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

JAZZ BRUNCH : GUSTAV LUNDGREN 4TET La Bellevilloise, 10 octobre 2021, Paris.

Gustav Lundgren 4tet en concert à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise dimanche 10 octobre 2021. Gustav Lundgren est un des guitaristes suédois les plus reconnus de la scène jazz. Né à Stockholm en 1980, il commence la guitare à l’âge de 12 ans. A l’âge de 16 ans il se produit déjà dans tous les clubs de jazz de Stockholm. Il s’oriente vers le jazz Manouche dans les années 2010 et deviens le porte parole de la musique de Django Reinhardt dans les pays scandinaves. Il présentera sur la scène de la Bellevilloise un projet autour de la musique du génial Manouche entouré de la creme de la crème des musiciens parisiens. Concerts -> Jazz La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

