Paris

JAZZ BRUNCH : GEORGES-EDOUARD NOUEL TRIO La Bellevilloise, 20 novembre 2022, Paris. Le dimanche 20 novembre 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 20 novembre 2022

de 11h30 à 13h30

. gratuit

Georges Edouard Nouel Trio est à la Bellevilloise à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise dimanche 19 novembre 2022. Venez bruncher en compagnie d’une légende du jazz antillais. Originaire de la Martinique, Georges Edouard Nouel est une figure du jazz creole comme en témoigne sa longue carrière. Il a joué avec les plus grands noms du jazz et nous fait l’honneur d’une visite à la Bellevilloise. Il sera accompagné par Matteo Nocera à la batterie et Ben Body à la basse. A travers un répertoire allait quelques grands standards du jazz et d’autres morceaux empruntés à la pop, ou au rock, ils vous feront voyager et bouger tout au long de la soirée. Pour les amateurs de jazz aux sonorités caribéennes, Georges-Edouard Nouel s’inscrit dans la tradition de pianistes antillais aussi talentueux que Marius Cultier, Michel Sardaby et Alain Jean-Marie. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.labellevilloise.com/

