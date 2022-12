JAZZ BRUNCH : GABRIEL MIDON TRIO La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JAZZ BRUNCH : GABRIEL MIDON TRIO La Bellevilloise, 8 janvier 2023, Paris. Le dimanche 08 janvier 2023

de 11h30 à 13h30

Le dimanche 08 janvier 2023

de 14h00 à 16h00

. gratuit

Gabriel Midon Trio est en concert à La Bellevilloise à l’occasion du jazz brunch du dimanche ! Formé en 2017 par des musiciens actifs de la scène française, le groupe se produit régulièrement sur scène dans les clubs européens et dans divers festivals. Suite à la sortie en 2020 de leur album Imaginary Stories, le trio de Gabriel Midon joue ses propres compositions ainsi qu’une interprétation de l’œuvre du compositeur et pianiste Thelonious Monk. Un important travail d’arrangement à été réalisé pour adapter sa musique et créer des concepts de jeu et d’improvisation. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.labellevilloise.com/

