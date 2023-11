Jazz Brunch : Gabriel Bismut & Théophile Dugué La Bellevilloise Paris, 1 janvier 2024, Paris.

Le lundi 01 janvier 2024

de 14h00 à 16h00

de 11h30 à 13h30

.Tout public. payant Enfant (-13 ans) : 13 EUR

Tari adulte : 32 EUR

Lundi 1er janvier, participez au Brunch du nouvel an à La Bellevilloise !

À travers 10 pièces musicales, Gabriel Bismut a composé la bande sonore de son propre film imaginaire. Ce film a comme trame de fond l’âme humaine, ses aspirations et contradictions. Influencée par Frédéric Chopin, Éric Satie, Philip Glass ou Sofiane Pamart, cette œuvre accessible souligne que la musique est le langage de l’émotion, sa codification.

Gabriel sera accompagné par le très talentueux violoniste Khoa-Nam Nguyen, diplômé du CNSMDP et de plus en plus présent sur la scène parisienne. Ce répertoire de compositions sera complété par une œuvre de Piazzolla.

Avec Gabriel (piano) et Khoa-Nam Nguyen (violon)

Un album sortira en mars 2024.

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Jazz Brunch : Gabriel Bismut & Théophile Dugué