JAZZ BRUNCH : FABIEN MARY TRIO La Bellevilloise, 25 juillet 2021

de 11h30 à 13h30

Le dimanche 25 juillet 2021

de 14h à 16h

Fabien Mary Trio en concert à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise dimanche 25 juillet 2021. Ce trio sans batterie permet d’obtenir une version plus intimiste de l’interprétation des standards du great américan songbook, privilégiant l’écoute, le son et la mélodie, un peu à l’image du trio de Chet Baker dans les années 70. les musiciens de ce trio se connaissent sur le bout des doigts et se sont produit régulièrement partout en France et à l’étranger. Evoluant au fil du temps, le répertoire se compose principalement de standards des grands compositeurs américains comme George Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern, Richard Rodgers, Sammy Fain…mais aussi de compositions de musiciens de jazz comme Kenny Dorham, Dizzy Gillespie, Jimmy Heath, Benny Golson, Tadd Dameron… Fabien Mary trompette Emilie Calvez piano Yoni Zelnik contrebasse Concerts -> Jazz La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.labellevilloise.com/jazz-brunch-dimanches-jours-feries/ Concerts -> Jazz Musique

