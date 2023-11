Jazz Brunch : Dave Bristow La Bellevilloise Paris, 19 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 19 novembre 2023

de 11h30 à 13h30

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Dave Bristow est en concert à l’occasion du jazz-Brunch de La Bellevilloise !

Dave Bristow est un pianiste et compositeur de Birmingham, salué par la critique et ses contemporains comme l’un des talents les plus prometteurs du jazz européen.

Après son Master au Leeds College of Music, il s’installe à Paris, formant un supergroupe multinational issu de la crème de la scène jazz parisienne. Des éloges gagnants pour le flair et l’originalité de ses compositions originales présentées sur son célèbre premier album, « Unknown, Unknown ».

Il s’est lancé dans deux tournées européennes et a joué dans des lieux aussi illustres que l’Université de Glasgow, le Sunside/Sunset Jazz Club, l’Ambassade britannique de Paris, La Seine Musicale et le Stoller Hall.

Il amène ici son trio pour un show passionnant à La Bellevilloise avec Gabriel Pierre à la contrebasse et Marte Arndal à la batterie. Réservez tôt pour éviter toute déception !

La réservation est vivement conseillée.

Tarifs : Adultes : 32€ | Enfants (-13ans) : 13€

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)



Contact :

