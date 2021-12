île de France JAZZ BRUNCH : BENJAMIN LOPEZ TRIO Catégorie d’évènement: île de France

JAZZ BRUNCH : BENJAMIN LOPEZ TRIO, 19 décembre 2021

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 19 décembre 2021

de 11h30 à 13h30

Benjamin Lopez Trio en concert à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise dimanche 19 décembre 2021. Le guitariste Benjamin Lopez, musicien actif de la scène jazz parisienne, présentera un répertoire de standards et de compositions. Après avoir étudié à l’EDIM où il passe son DEM Jazz, Benjamin part étudier pendant un an à la prestigieuse New School for Jazz and Contemporary Music à New York grâce à l’obtention d’une bourse. ​Il a eu l’occasion d’étudier notamment avec Vic Juris, Mike Moreno, Dayna Stephens ou encore Johannes Weidenmuller. ​Influencé par des musiciens tels que Bud Powell, Jim Hall, Peter Bernstein ou encore Walter Smith III, Benjamin propose une musique résolument moderne emprunte de tradition. Contact : Concert;Musique

