Paris

Jazz Brunch : Bastien Brison Quartet La Bellevilloise, 29 janvier 2023, Paris. Le dimanche 29 janvier 2023

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 29 janvier 2023

de 11h30 à 13h30

. gratuit

Dimanche 29 décembre 2023, Bastien Brison Quartet est à La Bellevilloise à l’occasion d’un café-concert. Pour ce concert, ces musiciens des quatre coins de l’Europe se rencontrent autour de leur passion commune pour le « Great American Songbook ». Avec panache, ils tenteront de vous faire revivre le swing, le langage lumineux des grands solistes de l’histoire du jazz, tel que Ahmad Jamal, Stan Getz, Hank Jones, Clark Terry, Hank Mobley… Avec Victor Foulon (Bruxelles) à la contrebasse, Kai Craig (Londres) à la batterie, Bastien Brison (Paris) au piano et Mathieu Najean (Paris) au saxophone. Réservations : JAZZ BRUNCH TOUS LES DIMANCHES… ET LES JOURS FÉRIES ! reservation@labellevilloise.com 01 46 36 07 07 2 services, l’un à 11h30, l’autre à 14h. Tarifs : Formule brunch + concert : 32€ / 13€ pour les -13 ans. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : reservation@labellevilloise.com

JAZZ BRUNCH : BASTIEN BRISON QUARTET

