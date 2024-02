JAZZ BRUNCH AVEC OCSO Béziers, dimanche 4 février 2024.

Jazz brunch avec OCSO

OCSO Occitan Society c’est un Street Band héraultais aux confins du jazz, musiques traditionnelles et contemporaines, héritier du patrimoine occitan, enrichi par la diversité culturelle du monde et heureux de son présent.

Composée de musiciens complices et enthousiastes, cette fanfare prend appui sur les collectes des airs occitans. Ils ont comme point de départ le répertoire languedocien et ses fameuses farandoles, élargi aux musiques de toute l’Occitanie et à celles de l’ère contemporaine.

Guillaume Gardey de Soos Trompette et arrangements

Aimé Brees Hautbois languedocien

Vincent Boisseau Clarinette

Beppe Caruso Trombonne

Daniel Beltramo Tuba

Thomas Doméné Caisse claire

Mathieu Vies Grosse caisse .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 12:00:00

fin : 2024-02-04

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement JAZZ BRUNCH AVEC OCSO Béziers a été mis à jour le 2024-01-31 par SCENE DE BAYSSAN