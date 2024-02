Jazz brunch : Adrien Chicot Trio La Bellevilloise Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 17 mars 2024

de 11h30 à 13h30

.Tout public. payant (13 ans) : 13 EUR

Adulte : 32 EUR

Adrien Chicot Trio est en concert à la Bellevilloise le dimanche 17 mars 2024.

Né à Paris en 1977, c’est à 12 ans qu’Adrien Chicot commence à apprendre, en autodidacte, le piano avant de décider, à sa majorité, de dédier sa vie à cet instrument. Travailleur entêté, il entrevoit rapidement les enjeux du jazz et relève dés lors, et chaque jour, le défi d’en maîtriser les codes.

Ce n’est qu’après plusieurs années de découverte solitaire qu’il s’inscrit à l’American School Modern Music, pour confronter ses acquis à une méthodologie plus confirmée. En 2001, il devient élève de l’IACP, école dont les frères Belmondo ont la direction, et aux côtés de qui il jouera rapidement après. Pendant ces années d’apprentissage il rencontre plusieurs musiciens qui, quelques années plus tard, feront de lui leur précieux sideman.

Décidant d’allier instantanément théorie et pratique, il commence pendant ses études de se produire toutes les semaines. Ces précieux premiers rendez-vous musicaux, dans des contextes convivialement très animés, aiguisent sa force de jeu et enveloppent à jamais ses convictions d’une quête passionnée.

Il s’impose dès lors sur la jeune scène du jazz français aux côtés de quelques compères musiciens (Samy Thiebault,Stephane Belmondo, Jean-Philippe Scali, Simon Goubert , Julien Alour) devenant le reflet sûr d’un jazz emprunt des influences les plus classiques (Mc Coy Tyner, Herbie Handcock, Thelonious Monk, Red Garland etc.) mais toujours concerné par la maitrise aiguisée du jazz actuel.

Sa musique très instinctive, marquée d’une profonde sensibilité, engage son rôle dans la rythmique de chaque formation tout en laissant entrevoir quelque poésie harmonique.

Il participe depuis à de prestigieux festivals de jazz (Marciac, Vienne, Sète, Ramatuelle etc.) et joue dans les clubs les plus réputés de France.

Fort de ses années de pratique enjouée, il compose récemment de nombreux morceaux, dont quelques uns apparaitront sur son premier album, qu’il choisit d’enregistrer avec Jean-Pierre Arnaud et Sylvain Romano. C’est sous la forme basique et pure du piano trio qu’il décide de révéler son interprétation personnelle des héritages inlassables de cette musique.

–

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Jazz brunch : Adrien Chicot Trio