Paris La Bellevilloise île de France, Paris JAZZ BRUNCH : ACOUSTIC STANDARDS TRIO La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JAZZ BRUNCH : ACOUSTIC STANDARDS TRIO La Bellevilloise, 17 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 17 octobre 2021

de 11h30 à 13h30

Le dimanche 17 octobre 2021

de 14h à 16h

payant

Acoustic Standards Trio en concert à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise dimanche 17 octobre 2021. Acoustic Standards présente sa version en trio qui navigue entre les standards swing des grands orchestres dans les années 30, le jazz vocal des Sinatras et autres Mel Tormés, en allant jusqu’au début de l’ère be-bop. La guitare de Romain Vuillemin tantôt dans le style de Django Reinhardt tantôt dans celui de Wes Montgommery est épaulée par une rythmique à la fois solide et aérienne où Alex Gilson à la contrebasse et David Paycha se répartissent les responsabilités de garder un swing nerveux et efficace afin que le public ne cesse de taper du pied. Le chant présent sur certains standards vient lier le tout pour un versatile hommage au jazz de 1930 à 1950. Concerts -> Jazz La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-17T11:30:00+02:00_2021-10-17T13:30:00+02:00;2021-10-17T14:00:00+02:00_2021-10-17T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris