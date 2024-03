Jazz Brunch : A Birchola à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, dimanche 21 avril 2024.

Le dimanche 21 avril 2024

de 11h30 à 13h30

de 14h00 à 16h00

.Tout public. payant

De 13 à 32 euros.

Dimanche 21 avril, A Birchola est en concert à l’occasion du Jazz Brunch !

Agathe Francopoulo et Frank Cosentini, respectivement voix et guitare, rendent hommage aux maîtres de la Chanson brésilienne à travers un répertoire choisi qui exprime dans chacune de ses nuances le charme et l’élégance de cette musique, de la bossa nova à la samba populaire.

Guidés par la voix intense et aérienne d’Agathe, ils imitent le style et la langue avec des arrangements personnels et quelques compositions, passant de la saudade la plus délicate aux rythmes entraînants de cette terre de rencontres.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

Jazz Brunch : A Birchola