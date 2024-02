JAZZ BOX – Théâtre Danse Espace Culturel Treulon Bruges, samedi 10 février 2024.

JAZZ BOX – Théâtre Danse Du 1er au 22 février 2024 10 – 22 février Espace Culturel Treulon Entrée libre ou visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T10:30:00+01:00 – 2024-02-22T12:00:00+01:00

Série de 8 spectacles miniatures pour une expérience visuelle autant que sonore.

Installez-vous à tour de rôle dans chacune des « box » comme dans un isoloir, vous y découvrirez un morceau emblématique des grandes périodes du jazz et une scène de vie de l’époque.

Un périple sur l’histoire du jazz à travers le temps et les continents traversé par quelques morceaux des grandes “périodes” du jazz – Nouvelle Orléans, Big Bands Swing, Bop, Hard-Bop. Des États-Unis au Japon, en passant par l’Europe et l’Afrique, un voyage au coeur d’une musique universellement réfractaire à l’immobilisme.

« Un dispositif intimiste qui permet une véritable immersion dans l’histoire de la musique jazz. » ELLE

Entrée libre I Durée 30 min I Dès 8 ans

Ouverture en visite libre :

•Le samedi 10 février de 14h à 17h.

•Le vendredi 16 février de 16h30 à 19h.

•Du lundi 19 février au jeudi 22 février de 10h30 à 12h.

Ouverture avec visite guidée (réservable via la billetterie) :

Pendant les vacances scolaires, du lundi 19 au jeudi 22 février de 14h à 17h.

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.espacetreulon.fr/detail/jazz-box/ »}]

théâtre danse

Ville de Bruges – 2023 – @Phannara Bun