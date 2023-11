Jazz, blues, et hip-hop pour revisiter la réalité sous une perspective noire Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 10 novembre 2023

de 21h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Dans le cadre de la Carte blanche Alice Diop : Reformuler et du Festival d’Automne 2023.

Camae Ayewa, connue sous le nom de Moor Mother, est une compositrice, vocaliste, poète, et éducatrice à l’université de Californie du Sud. Après son premier album Fetish Bones en 2016, elle a collaboré avec des groupes de free jazz tels qu’Irreversible Entanglements – avec qui elle performe pendant cette carte blanche – et Art Ensemble of Chicago, et enregistré avec billy woods, Mental Jewelry et YATTA. Son deuxième album Jazz Codes (2023) explore le jazz, le blues, et le hip-hop, s’éloignant du son bruitiste pour une musicalité plus mélodique. Camae Ayewa est une défenseure du Black Quantum Futurism, utilisant l’art, la musique et la performance pour revisiter la réalité sous une perspective noire.

Irreversible Entanglements est un collectif de free jazz composé de membres basés à Philadelphie, New York et Washington DC, qui sont la poétesse et MC Camae Ayewa (alias Moor Mother), le saxophoniste Keir Neuringer, le trompettiste Aquiles Navarro, le bassiste Luke Steward et le batteur Tcheser Holmes. Ils ont sorti leur premier album éponyme en 2017 et ont parcouru le monde, collaborant avec des artistes renommés. Leur dernier album, Who Sent You ? (2020), est un rituel sonore hypnotique qui fusionne grooves, cuivres, et incantations, offrant une expérience musicale euphorique et profonde pour les auditeurs afro-cosmonautes.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

