Jazz Bar Live Lucky Colors Prohibido Biarritz Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Biarritz

Jazz Bar Live Lucky Colors Prohibido, 4 mars 2023, Biarritz . Jazz Bar Live Lucky Colors 48 Rue Luis Mariano Prohibido Biarritz Basses-Pyrénées Prohibido 48 Rue Luis Mariano

2023-03-04 – 2023-03-04

Prohibido 48 Rue Luis Mariano

Biarritz

Basses-Pyrénées EUR 10 15 Soirée Jazz en live au Prohibido avec le groupe Lucky Colors Jazz groove

c’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Coupe offerte à votre arrivée!!

Possibilité restauration sur place ( en supplément) : Menu Pintxos gourmands, croustillants de gambas au basilic mayonnaise au yuzu, poulet mariné pané au panko sauce miel piment, mini croque monsieur à la truffe et son mesclun, brocolis en tempura sauce citron confit, houmous au sésame tuile croustillante de taloa Soirée Jazz en live au Prohibido avec le groupe Lucky Colors Jazz groove

c’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Coupe offerte à votre arrivée!!

Possibilité restauration sur place ( en supplément) : Menu Pintxos gourmands, croustillants de gambas au basilic mayonnaise au yuzu, poulet mariné pané au panko sauce miel piment, mini croque monsieur à la truffe et son mesclun, brocolis en tempura sauce citron confit, houmous au sésame tuile croustillante de taloa +33 5 33 47 47 88 prohibido

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Biarritz Autres Lieu Biarritz Adresse Biarritz Basses-Pyrénées Prohibido 48 Rue Luis Mariano Ville Biarritz Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz

Biarritz Biarritz Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz /

Jazz Bar Live Lucky Colors Prohibido 2023-03-04 was last modified: by Jazz Bar Live Lucky Colors Prohibido Biarritz 4 mars 2023 48 Rue Luis Mariano Prohibido Biarritz Basses-Pyrénées Basses-Pyrénées Prohibido Biarritz

Biarritz Basses-Pyrénées