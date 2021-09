JAZZ BACH (PASSE TON BACH D’ABORD) Toulouse, 25 septembre 2021, Toulouse.

JAZZ BACH (PASSE TON BACH D’ABORD) 2021-09-25 – 2021-09-25 AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre

Toulouse Haute-Garonne

C’est bien simple, Étienne MANCHON sait tout faire avec son piano, du jazz bien sûr, d’abord et avant tout, mais pas seulement : compositeur et arrangeur, il restitue dans sa musique l’incroyable palette de musiques qui l’ont inspiré, du baroque au rock, de la pop au bebop, du rap à l’opéra, de Ravel à Pink Floyd…

La rencontre avec ses deux complices Rémy GOUFFAULT et Clément DALDOSSO doit autant aux bancs de la faculté de musicologie et au Conservatoire de Paris qu’au festival Jazz in Marciac.

Qui pouvait mieux qu’eux relever le défi de nous faire croire que BACH est en réalité un jazzman originaire de Cuba ?

Concert donné par Etienne Manchon Trio à l’Auditorium St-Pierre des Cuisines

Piano, percussions, contrebasse

