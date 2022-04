JAZZ AVENUE Villemoustaussou Villemoustaussou Catégories d’évènement: Aude

Villemoustaussou Aude Villemoustaussou EUR 10 10 Depuis vingt ans, Jazz Avenue enthousiasme son public, dans toutes les configurations, en duo comme en Big Band. Autour de son pilier fondateur le pianiste Patrick DOMENE, c’est aujourd’hui un quartet qui invite la chanteuse Myriel GROBARD. Le répertoire est composé de standards complètement revisités.

Avec Patrick DOMENE au clavier, David THERAULAZ au saxophone, Eric ROBERT à la contrebasse, et Thomas DOMENE à la batterie. https://www.circulanim.fr/ Villemoustaussou

