Jazz avec le quator JHEM Pont-de-Ruan, vendredi 22 mars 2024.

Jazz avec le quator JHEM Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Vendredi

Ils sont quatre pour revisiter les standards du jazz latino, ou inspirés de la variété anglo-saxonne, avec des incursions chez Ray Charles et quelques autres..

Un répertoire idéal pour passer une soirée musicale un peu « rétro », un peu nostalgique mais bien agréable.

Dès les premières notes on se laisse aller et on savoure toutes ces mélodies que l’on avait souvent gardées en mémoire13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

