Châtel-Guyon Puy-de-Dôme Châtel-Guyon Le festival Jazz aux Sources revient à Châtel-Guyon du 3 au 6 Juin 2022. Dans un cadre redessiné avec sa nouvelle place Brosson, 4 jours de fêtes au son du swing, vont faire vibrer la cité thermale avec des animations et des concerts toute la journée. jazzauxsources@gmail.com +33 4 73 86 70 72 Châtel-Guyon

