Jazz aux Champs-Élysées 2022, 10 juillet 2022, .

Jazz aux Champs-Élysées 2022



2022-07-10 – 2022-07-10

L’association Jazz aux Champs Elysées est heureuse de vous communiquer la programmation musicale 2022.

En raison des incertitudes gouvernementales, ces dates sont malheureusement susceptibles d’être modifiées ou annulées. Restons optimistes !

Dimanche 10 juillet 2022 – The big Five – Eric Luter 5tet

Dimanche 24 juillet 2022 – Satchmocracy – Jérome Etcheberry 8tet

Dimanche 7 août 2022 – Patrick Bacqueville 7tet

Dimanche 21 août 2022 – Duet for Dinah – Jean-Jacques Taïb & Sylvia Howard

Dimanche 20 novembre 2022 – Ramona Horvath Piano solo (au Conservatoire)

https://www.jazz-aux-champs-elysees.fr/

