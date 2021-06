Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Jazz aux bains douches – Juin l’utile à l’agréable Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard Doubs Le Conservatoire du pays de Montbéliard vous propose : Au terme d’une année très particulière, durant laquelle le travail a été en partie réalisé en distanciel, les musiciens de la classe de Jazz vous invitent à découvrir leurs différents ensembles dans le cadre chaleureux et intimiste des Bains douches. Au programme :

O. Coleman, H. Silver, C. Parker ainsi que des compositions personnelles.

Classe de jazz de Patrice Thomas > Mercredi 23 juin à 20h30

