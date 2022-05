Jazz au Ranquet Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Jazz au Ranquet

Le quartier du Ranquet, ce petit coin de paradis, jadis petit village de pêcheur, s'anime chaque été d'abord en musique.

Grâce aux notes colorées des soirées Jazz au Ranquet, sur le sable de la plage, le public sera à nouveau conquis par son cadre idyllique et la qualité de sa programmation musicale.

Rendez-vous sur la plage du Ranquet pour deux soirées Jazz gratuites.

En 2022, Thomas Leleu se produira le dimanche 24 juillet sur la plage du Ranquet. Un concert labélisé Marseille Jazz des cinq continent

Plus d'informations à venir

NAVETTE GRATUITE DE 18H À 23H30, DÉPART CHEMIN DE LA DIGUE.

tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00

