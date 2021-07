Jazz au Ranquet Istres, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Istres.

Jazz au Ranquet 2021-07-23 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-24 00:00:00 00:00:00 Plage du ranquet Plage du Ranquet

Istres Bouches-du-Rhône

Le quartier du Ranquet, ce petit coin de paradis, jadis petit village de pêcheur, s’anime chaque été d’abord en musique.



Grâce aux notes colorées des soirées Jazz au Ranquet, sur le sable de la plage, le public sera à nouveau conquis par son cadre idyllique et la qualité de sa programmation musicale.



Rendez-vous sur la plage du Ranquet pour deux soirées Jazz gratuites.



VENDREDI 23 JUILLET



20h : Da housse-quartet

(Jazz-Swing) avec José Caparros (trompette), piano, batterie, contrebasse.

Musicien généreux et infatigable avec un son puissant, rond, fluide et souple, José Caparros est dans la traditions des hard boppers. Son énergie donne au groupe une couleur particulière dans le respect du swing. «David Costa Coelho and «The smocky Joe combo» Sextet de jazz (Guitare/chant, piano, contrebasse, batterie, trompette, saxo), hommage aux 3 louis (Amstrong, Prima,

Jordan).

22 h : David Costa Coelho : écume les scènes nationales et internationales en propageant son Vintage Swing, accompagné du Smoky Joe Combo. Soutenu par des musiciens fougueux, qui mêlent avec talent humour et dynamisme scénique, David Costa Coelho

donne le tempo et enflamme le dancefloor, vous plongeant au coeur d’un véritable show inspiré de Broadway !



SAMEDI 24 JUILLET



20h : Barefoot iano-trio

Barefoot Iano est un musicien australien. Il découvre l’harmonica dont il deviendra vite expert, remportant d’ailleurs le Australian Harmonica Championship en 1993. Il s’est entouré de Jean Berthon (basse) et Patrick Argentier (batterie) qui l’accompagnent sur scène, tous deux au service de sa musique qu’ils enracinent par une section rythmique à la fois puissante et subtile.



22h : Appellation Méridionale contrôlée

Jazz-manouche, chansons marseillaises-swing Mathieu Cesari (guitare soliste), Adrien Coulomb (contrebasse), Willie Walsh (batterie), Pierre Nocchi (chant, guitare) « Appellation Méridionale Contrôlée » qui rentre, au début de l’année 2020, en studio d’enregistrement pour y dessiner les contours de son répertoire. Ces sessions ont donné au groupe une identité propre faite des expériences et parcours de chacun des quatre artistes.



NAVETTE GRATUITE DE 18H À 23H30, DÉPART CHEMIN DE LA DIGUE.

Le festival Jazz au Ranquet, concerts de Jazz au bord de l’eau

tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 http://www.istres-tourisme.com/

dernière mise à jour : 2021-07-02 par