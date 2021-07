Eyragues Eyragues Bouches-du-Rhône, Eyragues Jazz au parc des poètes Eyragues Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eyragues

Jazz au parc des poètes Eyragues, 7 août 2021-7 août 2021, Eyragues. Jazz au parc des poètes 2021-08-07 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-07 23:00:00 23:00:00 rue du lavoir couvert parc des Poètes

Eyragues Bouches-du-Rhône 20h apéro jazz avec le quartet Donald Cleveland

21h30 concert avec le trio vocal The new Sisters

