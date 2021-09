Jazz au Moulin 10e édition L’Alliage, 23 octobre 2021, Olivet.

Jazz au Moulin 10e édition

L’Alliage, le samedi 23 octobre à 18:30

Apéro concert GRATUIT par le Conservatoire d’Olivet : Alliant générosité, audace et créativité, “Ultimate Big-Band” se veut être une ouverture esthétique incontournable sur le jazz en grande formation du territoire, placé sous la direction d’Arthur Pierre. L’artiste-enseignant distille sa passion, son éclectisme et son inventivité à travers un répertoire sculpté d’arrangements et de compositions originales 1re partie – MILANA Une rencontre grandiose et unique entre deux musiciens (Inde et France), deux humains, deux sensibilités, deux instruments entre cordes et peaux… pour un moment rare. 2e partie – THE POP MASHERS Ce collectif de musiciens aguerris clôturera en grande pompe cette dernière soirée. Une formation toute spécialement créée pour un grand concert unique, festif, dansant… et renversant ! Il se déroulera à travers des titres et tubes musicaux connus et revisités, malaxés, réinterprétés par ce nonet détonnant : Guylène Charmetant, Julia Orcet et François Manuelian, chants Vincent Lemaire, batterie Régis Savigny, guitare David Hazak, basse Nicolas Vicquenault, clavier Tiphaine Lacrampe trombone et flûte Stéphane Montigny trombone Une coproduction Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet / Emma la voix du swing, avec le soutien de la Mairie d’Olivet et du Conseil régional Centre-Val de Loire “Nouvelles Renaissances 2021” **Accès soumis à présentation du pass sanitaire** **Inscription dès le 06/09/2021**

Sur inscription

Soirée de clôture

L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T18:30:00 2021-10-23T23:30:00