La Ferté-Saint-Aubin Loiret La Ferté-Saint-Aubin Après deux ans d’absence, le service culturel de la mairie de La Ferté-St-Aubin est heureux de retrouver enfin son festival “Jour de Jazz”.

Pour cette 8ème édition, appréciez “Un Jazz au féminin” entièrement consacré aux femmes qui offre un répertoire de voix et de styles très différents.

Venez découvrir les “Pépites” trouvées pour cette édition particulière ! Vous êtes attendus du 24 au 27 mars 2022 à l’Espace Madeleine Sologne. Passionnés de jazz, retrouvez public et artistes pour partager cette charmante parenthèse musicale. Après deux ans d’absence, le service culturel de la mairie de La Ferté-St-Aubin est heureux de retrouver enfin son festival “Jour de Jazz”.

