JAZZ AU CLOITRE TRISTAN MELIA Saint-Chinian, dimanche 8 septembre 2024.

JAZZ AU CLOITRE TRISTAN MELIA Saint-Chinian Hérault

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Tristan Mélia, pianiste de la nouvelle génération du jazz, étonne par sa maturité musicale et sa maîtrise de l’improvisation.

Comme compositeur, c’est au cœur des grands standards de jazz qu’il puise son inspiration, toujours fidèle aux mélodies qui chantent.

Fort du succès remporté par son précédent album solo, intitulé Mistake Romance (4 clés Télérama, 4 étoiles Jazz Magazine, Hit Couleur Jazz, Must TSF, France Musique…) il choisit de se confronter de nouveau à l’exercice le plus périlleux, le piano solo, dans ce nouvel opus qu’il nous présentera.

Billetterie sur www.festivalmusisc.com / Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian

Concerts organisés par l’Institut de l’Ancienne Abbaye EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 17:30:00

fin : 2024-09-08

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie ancienneabbaye@gmail.com

