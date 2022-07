JAZZ AU CLOITRE – TRISTAN MELIA QUINTET : LE JAZZ ET LE CINEMA

2022-09-02 – 2022-09-02 Pour cette soirée d’ouverture nous avons donné carte blanche à Tristan Mélia, jeune pianiste dont le dernier disque a été salué unanimement par la critique. Pour cette occasion, en plus de ses 2 fidèles amis : Michel Altier à la contrebasse et Michael Santanastasio à la batterie, il s’est entouré du talentueux Vittorio Silvestri à la guitare et de la voix suave et chaleureuse du chanteur Kevin Norwood. En invité de marque, le trompettiste aux multiples récompenses, Stéphane Belmondo, apportera à n’en pas douter son talent à ce concert exceptionnel consacré aux airs connus mais aussi moins connus du Grand Ecran. Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Concerts organisés par l'Institut de l'Ancienne Abbaye

