JAZZ AU CLOITRE – THE HOT BUNCH : SWING BAND FOR DANCERS AND SWING LOVERS

2022-09-03 – 2022-09-03 « Ce sextet réunit la crème des musiciens d’Occitanie, en explorant un répertoire autour de Johnny Hodges, saxophoniste dans l’orchestre de Duke Ellington. The Hot Bunch recherche l’authenticité des petites formations des années 1940 tout en restant ancré dans son époque, laissant libre cours à la musique. Et pour notre plus grand bonheur, des danseurs de Lindy Hop se produiront sur scène

Venez swinguer et pourquoi pas même danser avec eux ! » Billetterie sur www.festivalmusisc.com

