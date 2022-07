Jazz au cloître Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan

Jazz au cloître
Abbaye SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées
2022-07-30 19:30:00

Abbaye SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Abbaye

2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Abbaye

Saint-Sever-de-Rustan

Hautes-Pyrénées Dans la superbe cour du cloître et autour d’un bon repas champêtre, vous pourrez applaudir 3 formations jazz de haute qualité : « La tchatche » Swing et jazz manouche,

« Adi’jazz » incontournables musiciens locaux qui allient « jazz New Orleans » et dialecte gascon et « Toultoutim » le groupe qui pourrait vous amener tout au bout de la nuit

dans un rythme musical recherché. Réservation (places limitées). SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Abbaye Saint-Sever-de-Rustan

