JAZZ AU CLOITRE – DUO RELIGO INVITE CAIO MÁRCIO SANTOS

2022-09-04 – 2022-09-04 Le guitariste André Da Silva dont la prestation avec le saxophoniste Reno Silva Couto avait enthousiasmé le public au dernier Jazz au Cloitre, nous revient cette année avec un nouveau projet, spécialement créé pour notre Festival. A l’origine de ce trio, la rencontre des 2 guitares Brésiliennes, celle d’André Da Silva (guitare 7 cordes) et celle de Caio Márcio Santos (guitare 6 cordes), et de la trompette Jazz de Nicolas Algans. Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Concerts organisés par l'Institut de l'Ancienne Abbaye

